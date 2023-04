Dopo l’ennesima sconfitta in Serie A, questa volta maturata contro il Monza per 0-1, diventa sempre più complesso provare ad analizzare e spiegare cosa stia succedendo all’Inter. In Champions League la squadra ha un piede in semifinale, dopo aver battuto 0-2 il Benfica al Da Luz. In campionato, invece, il piede lo ha già fuori dai primi 4 posti, dato che si trova ora al 5° e con un rendimento da retrocessione nell’ultimo mese abbondante.

Dagli studi di DAZN, una possibile spiegazione l’ha data Marco Parolo, ex giocatore della Lazio allenato, tra l’altro, proprio da Simone Inzaghi: “Sembra che società e allenatore non riescano a far pesare ai giocatori quello che è l’obiettivo in campionato. In Champions è facile accendersi per i giocatori, è una vetrina. Il giocatore è un’azienda individuale, in questo momento pensano solo a mettersi in mostra in Champions. Se non senti il senso di appartenenza, pensi solo a metterti in mostra per te stesso. Il giocatore è così. Il compito di società e allenatore è far pesare che sei l’Inter“.