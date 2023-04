L’Inter deve rifare l’attacco: Thuram e Firmino gli obiettivi

La visita di Piero Ausilio a Barcellona ha confermato come l’Inter sia già molto attiva in vista del mercato estivo. D’altronde, i nerazzurri dovranno cambiare aspetto in molti reparti. Tra questi c’è anche l’attacco, che potrebbe venire totalmente rivoluzionato.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sono sempre due i nomi sui quali i nerazzurri stanno puntando di più: Marcus Thuram e Roberto Firmino. Per il francese, in scadenza a giugno e primo obiettivo del club, si era mosso lo stesso Ausilio, durante la pausa per i Mondiali in Qatar.

L’ora delle decisioni è vicina: giovedì il Borussia Moenchengladbach ha ufficializzato che Thuram non rinnoverà il contratto, notizia già abbastanza nota. Pertanto, entro fine mese dovrebbe arrivare la scelta della squadra per il prossimo anno. La concorrenza è molta, ma l’Inter ci spera.

Anche Firmino andrà in scadenza di contratto quest’estate, e i dirigenti interisti sono pronti a insistere per portarlo a Milano, ma a due condizioni: l’addio di Correa e il mancato rinnovo del prestito di Lukaku. L’ingaggio del brasiliano, poi, dipenderà molto dai risultati dell’Inter in quest’ultima parte di stagione.