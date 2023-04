Lukaku cerca i gol su azione per conquistarsi il futuro all’Inter

Tante ombre e poche luci nel ritorno all’Inter di Romelu Lukaku. Tra infortuni e gol sbagliati, il belga non è riuscito a convincere il mondo nerazzurro e nemmeno Simone Inzaghi, ancora titubante a schierarlo titolare nei big match affrontati nell’ultimo periodo.

Di certo, però, Lukaku è una sentenza su calcio di rigore. Nella sua esperienza all’Inter è 19 gol su 19 tentativi. Un numero che, come riporta La Gazzetta dello Sport, sale ulteriormente se si prendono in considerazione le sue altre avventure: dal 26 agosto 2017, vestiva la maglia Manchester United, Big Rom non ha più sbagliato un rigore (25 su 25).

Numeri importanti che stanno diventando l’appiglio di Lukaku per ritrovare la migliore versione di se stesso e per sentirsi ancora decisivo. Al di fuori dei 4 rigori su 4 segnati, dal rientro dall’infortunio Lukaku ha segnato solo una volta su azione, contro il Porto.

Dopo ci sono i clamorosi errori contro Fiorentina e Salernitana in Seri A, competizione nelle quale non segna su azione da agosto, 1a giornata contro il Lecce. Big Rom, però, non vuole rassegnarsi e spera di ritrovare gol e titolarità. Per sentirsi di nuovo l’Inter sulle spalle e per garantirsi il futuro in nerazzurro.