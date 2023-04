Lukaku non ha convinto da quando è tornato all’Inter, ma il belga è ancora voglioso di riconquistare il popolo nerazzurro. Tuttavia, il suo futuro in estate è tutto ancora da capire, ma la dirigenza interista e il Chelsea hanno deciso di non parlarne prima di giugno.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche in caso di nuovo prestito, l’Inter non potrà inserire l’opzione del riscatto, che si aggirerebbe intorno ai 70 milioni di euro, una cifra troppo alta per il club nerazzurro.

Dal canto suo, Lukaku spera che l’operazione possa essere favorita dal rapporto molto stretto tra Roc Nation, la società che cura i suoi interessi e il cui fondatore è Jay-Z, e il nuovo presidente del Chelsea, Todd Boehly. Il rapper americano e il numero uno dei Blues hanno collaborato in ambito NFL e hanno investito insieme in Fanatics, sito di abbigliamento sportivo dal valore di 18 miliardi di dollari.

Un legame molto solido, sul quale Lukaku spera molto per far avere all’Inter delle condizioni favorevoli e rimanere così a Milano per un’altra stagione. Prima ancora, però, deve tornare a dimostrare il suo valore sul terreno di gioco.