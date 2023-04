Nelle settimane in cui si rincorrono le voci relative ad un cambio di proprietà in casa Inter, pochi minuti fa Bloomberg ha rilanciato un’altra ipotesi che vede protagonista il proprietario del Leeds, Andrea Radrizzani. Quest’ultimo, nato a Milano e al comando del club inglese dal 2017, starebbe valutando di cedere la sua partecipazione nel Leeds per poi presentare un’offerta per rilevare l’Inter tramite la sua azienda Aser Ventures.

Gli ostacoli per arrivare ad una conclusione sono però numerosi: in primis la valutazione che Steven Zhang fa dell’Inter, che ormai da tempo viene identificata intorno agli 1,2 miliardi di euro. Poi, prima di poter valutare di acquistare l’Inter, Radrizzani dovrebbe riuscire a cedere la sua quota del Leeds agli investitori che, oltre a detenere anche la franchigia dei San Francisco 49ers, detengono il 44% del club inglese. Scenario, questo, che non sembra poter prescindere dal raggiungimento della salvezza del Leeds in Premier League, attualmente soli due punti sopra la zona retrocessione.

Radrizzani, quindi, si aggiunge all’ormai noto fondo del Bahrein Investcorp, il cui interesse nei confronti del club nerazzurro, scrive sempre Bloomberg, è confermato.