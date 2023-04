La nota testata Bloomberg ha lanciato in queste ore l’indiscrezione secondo la quale Andrea Radrizzani sarebbe interessato all’acquisto dell’Inter. L’attuale proprietario del Leeds, 16esimo in classifica in Premier League, era stato avvistato nella sede nerazzurra lo scorso ottobre. Alla luce di questa indiscrezione inevitabilmente quell’avvistamento torna a far discutere.

Aggiungiamoci inoltre un altro possibile indizio. A fine febbraio lo stesso Radrizzani è stato ospite del podcast di DAZN, Croquetas, nel corso del quale alla domanda sulla squadra per cui faceva il tifo da bambino ha dribblato rispondendo che “Non si dice, perché poi magari vengo in Italia…”.

Interrogato quindi sulla possibilità di arrivare davvero in Italia, Radrizzani ha poi replicato: “L’Italia mi attrae, ma mi spaventa anche. Perché ogni volta che vengo a fare qualcosa in Italia trovo più difficoltà in Italia che all’estero. Quindi boh, vediamo. Aspettiamo e vediamo”.

Andando ancora più indietro, poi, al quotidiano La Repubblica nel 2021 disse: “Se sto pensando ad una squadra in Italia? Oppure in un altro Paese europeo, sì. E stavolta mi piacerebbe un grande club. Inter e Milan? Non c’è stato niente, se è questo che vuol sapere. Ma un interesse esiste, vediamo come si evolvono i piani di Suning. Sull’altra sponda, Elliott ha migliorato la gestione del Milan, ma come dice lei prima o poi venderà. In Europa ci sono tre club che hanno grandi possibilità di sviluppo: i due milanesi e l’Atletico Madrid. Per ora, restiamo alla finestra e ci godiamo il Leeds”.