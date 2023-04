CHE FINE HA FATTO – Walter Gargano, ancora in campo a quasi 40 anni

“Che fine ha fatto” è la rubrica settimanale di PassioneInter che tratterà i vari giocatori transitati in nerazzurro finiti poi nel dimenticatoio, raccontando come è proseguita la loro carriera una volta andati via dall’Inter.

Questa settimana spazio a Walter Gargano, ex centrocampista dell’Inter che adesso milita nel River Plate di Montevideo, in Uruguay, dopo essere passato da Napoli, Parma, Monterrey e Peñarol.

Walter Gargano ha vestito la maglia dell’Inter per una stagione, la 2012-13, arrivando in prestito dal Napoli. Viene ufficializzato il 23 agosto 2012 con la formula del prestito oneroso: 1.25 milioni di euro subito, con diritto di riscatto fissato a 5.25 milioni. Debutta tre giorni dopo nella gara contro il Pescara vinta per 3-0. In totale accumula ben 36 presenze con i nerazzurri, non trovando mai la rete ma solamente due assist. Al termine della stagione l’Inter non eserciterà il diritto di riscatto, facendolo così ritornare al Napoli. I partenopei però lo girano nuovamente in prestito al Parma per la stagione successiva, in cui gioca 23 gare e segna una sola rete.

Gioca la sua ultima stagione al Napoli nel 2014-15, dopo essere ritornato nuovamente da un prestito, e saluta al termine di quell’annata la squadra che lo ha accolto per ben 8 stagioni, a partite dal 2007. Al Napoli ha accumulato ben 235 presenze e realizzato 4 gol e 17 assist, debuttando anche in Champions League. Con la maglia azzurra vince anche una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Si trasferisce poi al Monterrey, in Messico, dove gioca ben 78 gare in due stagioni, dal 2015 al 2017, rimanendo a secco di gol. Nel 2017 passa poi al Peñarol, squadra uruguaiana di Montevideo, in cui è rimasto fino a circa due mesi fa, salutando il 6 febbraio 2023. In questi sei anni ha accumulato 153 presenze, condite da 4 gol e 11 assist.

Attualmente, a quasi 39 anni, si è trasferito e gioca nel River Plate di Montevideo.