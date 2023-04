Romelu Lukaku è stato decisivo nell’andata dei quarti di finale di Champions League tra Benfica e Inter. Subentrato nel secondo tempo, Big Rom ha realizzato un rigore molto pesante, siglando il gol del 2-0 che indirizza la qualificazione dalla parte dei nerazzurri.

Non è una novità per Lukaku, che finora non ha mai sbagliato un rigore con la maglia dell’Inter. Il suo score è salito ora a 19 gol su 19 tentativi.

Rivivi in questo video la freddissima realizzazione del Big Rom per il 2-0 dell’Inter: