Serata da ricordare per l’Inter di Simone Inzaghi, protagonista di una vera e propria impresa sul campo del Benfica. In vista del ritorno di mercoledì 19 aprile a San Siro, lo 0-2 ottenuto questa sera al Da Luz con le reti di Nicolò Barella e Romelu Lukaku rende meno complicata la strada verso la semifinale di Champions League per la formazione nerazzurra.

Inzaghi, tra le altre cose, spera di poter recuperare per il match di ritorno anche Hakan Calhanoglu, rimasto a Milano per infortunio insieme a Skriniar. Proprio il centrocampista turco in occasione del raddoppio di Lukaku non è riuscito a contenere la propria gioia ed ha postato su Instagram il momento dell’esultanza folle per la seconda rete. A seguire il video: