Manca poco al Estadio Da Luz per l’andata dei quarti di finale di Champions League tra Benfica e Inter. I nerazzurri, tornati nelle migliori otto d’Europa dopo 12 anni, hanno bisogno di un risultato positivo in vista del ritorno, in programma a San Siro, il 19 aprile.

Segui la partita con le pagelle in diretta di Passione Inter.

ONANA 6 – Attento sulla conclusione improvvisa di Rafa Silva nel primo tempo.

DARMIAN 6 – Il Benfica attacca molto dal suo lato, ma regge con mestiere.

ACERBI 6.5 – Primi 25 minuti nei quali gestisce con autorità ls coppia Rafa Silva-Goncalo Ramos. Sfiora l’eurogol con un gran mancino.

BASTONI 7 – Timido con il pallone tra i piedi, è più concentrato sul tenere la posizione. Alla prima discesa, nel secondo tempo, pennella un assist meraviglioso per Barella. Rischia il fallo da rigore su Goncalo Ramos.

DUMFRIES 6 – Il più timido dei nerazzurri in campo nei primi minuti, commette tanti errori. Nella ripresa è provvidenziale con un intervento prezioso a pochi metri dalla porta.

BARELLA 7 – Avvio di gara molto elettrico. Non ha paura di battagliare con i centrocampisti portoghesi. Trova il gol con il pezzo meno pregiato del repertorio: il colpo di testa.

BROZOVIC 6 – Più nel vivo della manovra rispetto alle ultime uscite.

MKHITARYAN 6.5 – Molto concentrato e reattivo nei primi minuti.

DIMARCO 5.5 – Brutto errore in area di rigore, quando regala il pallone a Rafa Silva. In attacco, l’Inter trova più sbocchi dal suo lato, ma non riesce a crossare con precisione. Accusa fisicamente la pressione della gara e il rientro recente dall’infortunio. Dal 63′ GOSENS

DZEKO 5.5 – Tanto lavoro sporco per raccordare la manovra, ma non trova il guizzo in area di rigore, anche se avrebbe delle buone azioni potenziali. Più in difficoltà a inizio ripresa. DAL 63′ LUKAKU

LAUTARO MARTINEZ 5 – Inizio di gara con tanto lavoro spalle alla porta, non sempre fatto in modo efficace. Cresce verso la metà di gara, ma sbaglia troppo per un giocatore della sua caratura. Dal 63′ CORREA –

INZAGHI 6.5 – La sua squadra approccia la squadra con la giusta personalità, anche se non riesce a creare grandi pericoli nella prima parte del primo tempo. Il finale è in crescendo e lancia ottimi segnali. Trova il gol al primo tempo di