De Zerbi allontana le voci sulla panchina dell’Inter: “Nessuna chiamata”

Roberto De Zerbi è da diverse settimane accostato all’Inter per rilevare, qualora fosse necessario, Simone Inzaghi a partire dalla prossima stagione. L’ex Sassuolo, ora al Brighton, sta impressionando per la velocità di adattamento e lo stile di gioco espresso in Premier League. Tuttavia, intervistato da Sky Sport, il tecnico ha allontanato le voci su un imminente ritorno in Italia.

“Chiamate dall’Italia? No, non ne sono arrivate. Poi ovvio, noi allenatori siamo sempre con la valigia in mano. Ti possono mandare via da un momento all’altro, quindi non è semplice parlare di futuro. Non sai mai se i tuoi piani combaciano effettivamente con quello della società. Prima di espormi io voglio sempre essere sicuro al 100%”.

“Qui al Brighton sto benissimo, mi diverto. Non parto con l’idea di volermene andare, il club sta cercando di trattenere i giocatori che voglio con me. Rimanere qui significherebbe fare esperienza, migliorare la mia conoscenza del calcio inglese e anche la lingua. Non ho fretta, fare salti di carriera non è il mio obbiettivo”.

Nel frattempo però occhio al blitz del direttore sportivo Piero Ausilio a Barcellona dove, nelle scorse ore, ha incontrato anche l’agente Crnjar che cura gli interessi proprio di De Zerbi.