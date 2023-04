Potrebbe infiammarsi l’asse di mercato tra Inter e Barcellona. Infatti, come riportato dal giornalista spagnolo, Gerard Romero, ieri Piero Ausilio è stato negli uffici della squadra catalana.

Al momento attuale non è dato sapere il motivo di tale visita, ma è molto probabile che si sia discusso di possibili operazioni di mercato. Quali? Al netto delle smentite della sua agenzia, è noto da tempo l’interesse dell’Inter per Franck Kessié.

Tuttavia, la trattativa non sembra essere molto facile da intavolare al momento attuale. I nerazzurri, allora, potrebbero fare leva sull’interesse dei blaugrana per Marcelo Brozovic, che sembra ormai destinato a lasciare Milano al termine di questa stagione. Il croato piace al club spagnolo e potrebbe divenire un’interessante pedina di scambio. Secondo lo stesso Romero, proprio l’asse che coinvolge Brozovic e Kessié sarebbe quello più caldo tra le due società, con lo stesso centrocampista croato che sarebbe intenzionato a cambiare aria e troverebbe le porte spalancate da parte dei blaugrana, a caccia di un sostituto di Busquets.

In ogni caso, l’Inter sarebbe interessata anche ad altri profili del Barcellona. Il club catalano, infatti, sembra intenzionato a liberarsi di alcuni suoi giocatori. Tra questi non c’è Jordi Alba, come piacerebbe all’Inter, ma ci sono altri nomi potenzialmente interessanti come Samuel Umtiti, Nico Gonzalez, Eric Garcia o Ferran Torres.

Gianluca Di Marzio, dal canto suo, parla anche di altri due profili che piacciono all’Inter. Due difensori: Marcos Alonso e Andreas Christensen. Tuttavia, al momento, non sembra esserci alcuna trattativa in corso.