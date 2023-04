Il Barcellona deve vendere. In Spagna: “Dialoghi aperti con l’Inter”

Per l’Inter sarà un’estate alla ricerca di buone occasioni dal mercato. Un fronte molto caldo, allora, potrebbe aprirsi con il Barcellona, bisogno di vendere alcuni dei suoi prezzi più pregiati. Tra questi, però, non c’è Franck Kessié.

Lo riporta il sito spagnolo Sport, che esclude la partenza del centrocampista ivoriano, nonostante l’interesse dei nerazzurri. Stesso discorso per Jordi Alba, il cui addio al Barcellona non sembra essere possibile.

Sul piatto, pertanto potrebbero finire altri nomi interessanti per l’Inter. Si tratterebbe di Umtiti, Nico Gonzalez, Eric Garcia o Ferran Torres. Nomi in uscita dal club catalano, per i quali, però, l’Inter non sarebbe disposta a pagare cifre importanti. In questo senso, potrebbe essere offerto Brozovic come contropartita.