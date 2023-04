A pochi minuti da Inter-Fiorentina, Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare l’imminente match di San Siro, valido per la 28a giornata di Serie A.

Ecco le sue parole:

SOSTA NAZIONALI – “È stata una settimana in cui tanti giocatori sono stati con le nazionali e questo ha comportato un dispendio psicofisico, non solo per le partite, ma anche per i viaggi. Il gruppo si è ricompattato solo giovedì e le scelte di oggi di mister Inzaghi sono condizionate anche da questo”.

RINNOVI – “I giocatori come Onana e Bastoni hanno la volontà di rimanere e con queste condizioni è tutto in discesa. Però abbiamo chiesto ai giocatori di concentrarsi su queste partite e di non pensare ai rinnovi. Siamo tutti concentrati su questo mese”.

LUKAKU – “Il suo attaccamento alla maglia nerazzurra è 10. Però è in prestito e tornerà al Chelsea, poi dovremo valutare tutti insieme le prospettive. Oggi è prematuro. Non siamo qua a decidere il suo destino attraverso le prestazioni. Anzi, spero che quest’ultime possano essere confortanti e che possano dare un apporto fondamentale alla squadra”.

CONTE – “Mi ha sorpreso in parte, perché questo è il calcio. Però non conosco le dinamiche di questa situazione e non mi posso esprimere”.