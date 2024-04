Clausola Thuram: Inter irremovibile, ma decide il giocatore

L’Inter vuole mettere a segno un colpo di mercato di alto profilo. E questo a prescindere alle uscite. Tuttavia, i nerazzurri dovranno anche osservare con attenzione il futuro di Marcus Thuram, per il quale c’è una clausola rescissoria da 85 milioni di euro.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri non sono intenzionati a scendere da quella cifra e nessuno, al momento, si è fatto avanti in questo senso. Tuttavia, se qualcuno dovesse presentarsi con un’offerta di quel valore, la palla poi passerebbe inevitabilmente in mano allo stesso Thuram. Al francese spetterebbe la decisione finale sul suo futuro.

L’opinione di Passione Inter

Perdere Thuram dopo una sola stagione, giocata a questi livelli, sarebbe un brutto colpo per le ambizioni nerazzurre, sebbene un suo addio garantirebbe una plusvalenza netta in grado di finanziare un mercato molto più ricco del previsto. Tuttavia, non è detto che la ricerca del sostituto possa poi essere altrettanto profittevole, visto l’impatto avuto dal francese nel gioco di Inzaghi.