ULTIMATUM a Dumfries: l’Inter fissa l’offerta per il rinnovo

L’Inter non ha intenzione di aspettare ancora a lungo Denzel Dumfries e vuola una posizione chiara sul suo futuro a brevissimo. I nerazzurri non possono attendere ancora a lungo in merito al rinnovo dell’olandese e mettono sul tavolo la loro offerta.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, si parla di un contratto fino al 2027, per 4 milioni di euro a stagione (quanto percepito anche da Dimarco), senza possibilità di trattare ulteriormente. L’olandese, con il quale le trattative sono sospese da metà novembre, dovrà rispondere entro una ventina di giorni, ovvero per metà maggio.

In caso di rifiuto, infatti, i nerazzurri dovranno tornare sul mercato per trovare un suo sostituto. La dirigenza vuole due titolari per ruolo e, attualmente, Buchanan è visto più come vice-Dimarco (con Carlos Augusto come alternativa a Bastoni), con il solo Darmian sulla fascia destra.

L’opinione di Passione Inter

Un rinnovo di Dumfries eliminerebbe la necessità di aggiungere un nuovo obiettivo alla lista mercato dell’Inter. Tuttavia, una cessione dell’olandese sarebbe uno dei sacrifici fattibili a più a cuor più leggero, in grado di finanziare la campagna acquisti in altri reparti.