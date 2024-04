VIDEO – Asllani e Frattesi in festa: cantano l’inno dell’Inter in auto!

Continua la festa dell’Inter per la vittoria del 20° Scudetto, con la squadra che ieri è tornata ad allenarsi in vista della gara con il Torino. Sulla strada per Appiano Gentile, Asllani e Frattesi, diretti al campo sulla stessa macchina, si sono lasciati andare a un piccolo concerto, cantando entrambi l’inno nerazzurro: “Pazza Inter”.

Questo il video pubblicato sul proprio profilo Instagram da Frattesi: