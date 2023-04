Altra amara delusione per l’Inter, che incassa la decima sconfitta in campionato. A San Siro, la Fiorentina vince 1-0 in una partita stregata, nella quale i nerazzurri creano molte occasioni, senza però mai trovare la porta. La decide il gol al 53’ di Bonaventura. Per gli uomini di Inzaghi, terza partita persa consecutiva in Serie A: non succedeva da 6 anni.

Ecco le pagelle di Passione Inter.

ONANA 6.5 – Subito chiamato in causa, è attento sul tiro di Castrovilli e poi molto reattivo sul rimpallo successivo. Compie un miracolo sull’azione del gol, parando il colpo di testa di Cabral, ma non può nulla su Bonaventura.

DARMIAN 6 – Più accorto di Bastoni, gestisce con attenzione e buona aggressività. Compie una chiusura importante su Saponara, insieme a Bastoni. Rimane sempre il più attento della difesa nerazzurra, pur senza altri grandi interventi.

ACERBI 5 – Cabral non gli crea particolari problemi nella prima parte di gara, ma poi l’attaccante della Fiorentina cresce e il centrale nerazzurro sembra perdere un po’ le distanze. Quando si sposta sul centro-sinistra si vedono molti limiti nella proposta palla al piede.

BASTONI 5 – Avvio molto propositivo, con tante discese sulla fascia che portano anche al cross. Poi si normalizza un po’, ma è decisivo su Saponara. Troppo poco reattivo sul gol di Bonaventura. Dal 63′ DE VRIJ 6 – La Fiorentina non crea grandi presupposti offensivi dal suo ingresso in campo.

DUMFRIES 5 – Più vivo di Gosens, trova spesso il tempo giusto dell’inserimento. Manca solo il guizzo finale per piazzare l’assist, ma è l’arma offensiva principale per l’Inter. Nella ripresa è un altro giocatore: si divora un’occasione clamorosa nella ripresa e commette tanti, troppi errori.

BARELLA 5.5 – Perde un pallone sanguinoso con troppa leggerezza. Più fuori dalla manovra rispetto al solito. Nel secondo tempo è sfortunatissimo: un tiro al volo bellissimo, colpisce solo il palo. Leggermente meglio nella ripresa, ma comunque lontano dalle sue giornate migliori.

BROZOVIC 5 – Non nel vivo della manovra come nei tempi migliori, ma non commette particolari errori. Tuttavia, tende a sparire sempre di più dal gioco, avendo poca influenza sul gioco nerazzurro. Dal 78′ ASLLANI 6 – Entra con voglia.

MKHITARYAN 5.5 – Ha una doppia clamorosa occasione che si costruisce da solo, ma pecca di lucidità: c’era Lukaku solo a centro area. Trova altre buon imbucate. Cala nella ripresa, ma con la sua uscita in campo è evidente come il centrocampo perda un riferimento importante. Dal 78′ DZEKO 5.5 – Non ha molto tempo a disposizione, ma si rende protagonista di alcune scelte discutibili.

GOSENS 5 – Un po’ troppo timido, anche se Dodo è un avversario abbastanza ostico. Si fa anticipare da Cabral sul calcio d’angolo del vantaggio avversario. Dal 63′ BELLANOVA 6.5 – Ingresso vivace, che anima le azioni offensive nerazzurre.

LUKAKU 4.5 – Molto nel vivo del gioco nei primi minuti, dà il via a una bella azione con un colpo di tacco pregevole. Ha una grande occasione, ma è troppo poco reattivo in area di rigore. Nella ripresa, se ne divora un’altra gigantesca a porta spalancata da meno di un metro. Francamente ingiustificabile.

CORREA 5.5 – Parte con voglia, ma non riesce a trovare guizzi interessanti. Finisce per eclissarsi un po’, ma si riaccende nel finale di primo tempo. Nella ripresa, però sparisce completamente dalla gara. Dal 63′ LAUTARO MARTINEZ 5.5 – Non crea grandi pericoli e non riesce a dare una scintilla all’attacco.

INZAGHI 5 – Mezz’ora di ottima Inter, che affonda nella difesa della Fiorentina come il coltello nel burro. Manca solo il gol, ma purtroppo non è un dettaglio. Alla lunga la porta diventa stregata e arriva anche il gol-beffa. Dopo lo svantaggio manca una reazione furiosa, nonostante la squadra crei qualche buona occasione.