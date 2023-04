Ts – Da Conte a Mourinho, tanti nomi per sostituire Inzaghi

L’Inter sta per entrare in un momento molto delicato della sua stagione. Il calendario imporrà un numero molto elevato di partite, con impegnati divisi su tre competizioni. Saranno due mesi decisivi per i nerazzurri e anche per il futuro di Inzaghi sulla panchina interista.

LEGGI ANCHE Lukaku dà segnali di crescita e ora vuole riprendersi l'Inter

D’altra parte, sono tanti i nomi che, secondo Tuttosport, l’Inter starebbe valutando per sostituire l’attuale tecnico. Tra questi c’è Antonio Conte: un’operazione non semplice, ma in cima alle preferenze di Marotta. Da non sottovalutare anche il ritorno di José Mourinho o la pista Diego Simeone.

Ma c’è un’altra strada percorribile in casa nerazzurra, non legata a un grande nome da far sedere sulla panchina. Si tratterebbe di una scelta economicamente più sostenibile e maggiormente legata a un progetto a lungo termine. In cima a questa lista c’è Roberto De Zerbi, che però sembra intenzionato a rimanere in Premier League.

Alle sue spalle, allora, potrebbero prendere quota i nomi di Thiago Motta e Vincenzo Italiano, due allenatori emergenti e ambiziosi, pronti a fare il grande salto sulla panchina dell’Inter.