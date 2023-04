Lukaku dà segnali di crescita e ora vuole riprendersi l’Inter

Dopo la sosta per le nazionali, l’Inter tornerà in campo oggi, alle ore 18, contro la Fiorentina. A San Siro, i nerazzurri potranno contare su Lukaku, tornato dal ritiro con il Belgio con ottimi segnali di crescita e di fiducia. Big Rom sta sempre meglio, ma ora vuole dimostrarlo a tutto il mondo interista.

Lo riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che sottolinea il buon momento dal punto di vista realizzativo: negli ultimi 40 giorni, Lukaku ha segnato 7 reti, 3 con l’Inter e 4 con il Belgio. Dal punto di vista dei gol, dunque, i numeri stanno migliorando, ma manca ancora qualcosa.

Contro la Fiorentina, Big Rom dovrà dimostrare di essersi ritrovato a 360 gradi, per dare risposte importanti ai critici, ma soprattutto a Inzaghi. La stagione sta entrando nel suo momento più caldo e Lukaku deve tornare a essere decisivo come in passato.

In gioco, d’altronde, c’è la sua permanenza a Milano. L’attaccante è in prestito e, a giugno, tornerà al Chelsea. L’Inter deve ancora decidere se avviare o meno una trattativa per un nuovo ritorno a titolo temporaneo. I numeri fin qui deludenti lasciano molti dubbi sul futuro, ma Lukaku vuole lasciarsi il passato recente alle spalle, pronto a (ri)conquistarsi un futuro in nerazzurro.