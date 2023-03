Verso Inter-Fiorentina, le probabili formazioni della sfida

L’Inter, dopo la sosta per le Nazionali, è chiamata a tornare alla vittoria dopo la bruttissima prestazione fornita con la Juventus e la sconfitta maturata a San Siro. Contro la Fiorentina servirà una prova di forza, soprattutto per sopperire alle diverse assenza importanti che avranno i nerazzurri nelle prossime uscite.

Davanti ad Onana difesa quasi obbligata visto il forfait di Skriniar, con Acerbi, Darmian e Bastoni a comporre il terzetto. A centrocampo a causa dell’infortunio di Calhanoglu spazio dal primo minuto a Brozovic, con Mkhitaryan chiamato ancora agli straordinari, mentre in attacco spazio probabilmente alla Lu-La. Ancora in forse Dimarco, maglia da titolare per Gosens. Queste le probabili formazioni secondo La Gazzetta dello Sport: