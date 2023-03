Vietato sbagliare. Lo sa bene Simone Inzaghi, che ha parlato alla vigilia della gara con la Fiorentina, una partita piuttosto importante, sia per la classifica sia per arrivare con l’umore alto alla sfida di Coppa Italia con la Juventus.

Ecco le dichiarazioni del tecnico nerazzurro in conferenza ai microfoni di INTER TV.

ASSENZE PESANTI – “In questa pausa per le Nazionali, abbiamo perso Calhanoglu, purtroppo, ma con così tante partite da giocare sapevamo che ci fosse il rischio. Oltre al turco, domani con la Fiorentina non ci saranno nemmeno Skriniar e quasi sicuramente Dimarco. Sappiamo l’importanza di questi tre giocatori nella nostra squadra, speriamo di recuperarli al più presto perché abbiamo bisogno di loro. Ma nonostante l’assenza di Calha, posso comunque contare sue pedine importanti come Brozovic e Asllani“.

LA PARTITA E L’AVVERSARIO – “Arriviamo a questa sfida con tanta voglia di fare, troviamo una squadra molto motivata e che sta facendo piuttosto bene. Ci sarà bisogno della vera Inter. Sappiamo di trovare un avversario di valore e in salute, quello che ci serve è la voglia di sacrificarsi e di lottare per i propri compagni”.

LUKAKU – “Ritrovare il vero Romelu sarà molto importante, sono contento che abbia segnato 4 gol con la sua Nazionale. Nelle ultime partite abbiamo concretizzato poco, ma sono fiducioso visto che abbiamo lavorato molto su questo problema. Sono ottimista”.

BASTONI E GOSENS – “Gli ultimi due giorni si sono allenati con il gruppo, adesso mancano ancora due allenamenti e vedremo come andranno. Ma sono entrambi recuperati”.