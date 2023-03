La carriera di Lukaku sta vivendo uno dei suoi momenti più difficili e il suo futuro sembra essere molto incerto. L’ennesima prestazione deludente contro la Juventus ha gettato ulteriori ombre sulla sua permanenza all’Inter. Il Chelsea, intanto, sembra essersi rassegnato a perdere molti soldi a causa del belga.

Secondo il sito inglese Football Insider, infatti, i Blues sono ormai consapevoli dell’enorme perdita che comporterà l’operazione Lukaku. Acquistato nell’estate 2021 per 97.5 milioni di sterline, Big Rom non ha avrà futuro a Londra, con il Chelsea costretto a rivenderlo a cifre molto più basse.

Quale ipotesi per il futuro? Sempre secondo il sito inglese, l’Inter non sarebbe più tanto intenzionata a riavere Lukaku, mentre le ipotesi Everton e Aston Villa, emerse negli scorsi giorni, non sembrano essere realistiche. Allora, potrebbe prendere piede una clamorosa ipotesi Arabia Saudita. Una suggestione che potrebbe divenire concreta nel caso in cui non ci fossero pretendenti per l’attaccante belga.