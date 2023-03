L’avventura di Robin Gosens all’Inter ha incontrato parecchi ostacoli fin qui. Dai problemi fisici a una titolarità che stenta ad arrivare, l’esterno tedesco non è riuscito mai a imporsi ai livelli dell’Atalanta. Nelle ultime settimane

Gosens ha parlato di questo e della sua scelta di vestire la maglia nerazzurra in un’intervista al sito tedesco Süddeutsche Zeitung. Ecco le sue parole in merito:

LEGGI ANCHE Correa-Inter, un matrimonio disastroso per 33 milioni di ragioni

TITOLARITÀ – “Penso di avere delle speranze. Dovrei essere un candidato serio. Questa è la mia pretesa”.

INFORTUNIO – “Di sicuro l’ho totalmente sottovalutato. Io sono un giocatore che punta molto sul fisico, ma non sono riuscito a recuperare la forma per lungo tempo e questo ha fatto in modo che in campo non potessi dimostrare chi ero veramente. Non ero quello che l’Inter si aspettava di aver comprato”.

SCELTA INTER – “Un errore? No, gioco per uno dei club più importanti del mondo. Siamo tra le prime otto squadre d’Europa”.