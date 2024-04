Il grande colpo in attacco sembra essere l’obiettivo principale del prossimo mercato dell’Inter. Il nome in cima alla lista dei desideri, ora come ora, sembra essere quello di Joshua Zirkzee del Bologna. Tuttavia, il prezzo del cartellino, circa 60 milioni di euro, è quasi proibitivo e i nerazzurri hanno fretta per trovare un modo che renda possibile la trattativa.

Per farlo, come spiega La Gazzetta dello Sport, serviranno diverse cessioni in tempi brevi, in grado di finanziare l’investimento per l’attaccante olandese. Il primo nome della lista è Valentin Carboni, per il quale la valutazione dell’Inter è di 30 milioni di euro. L’argentino piace e qualche club avrebbe già preso informazioni. Ad esempio, l’Atalanta, la Fiorentina, ma anche l’Aston Villa all’estero.

In crescita anche le quotazioni di Filip Stankovic: il portiere sta maturando, ma non sembra esserci spazio per lui alle spalle di Sommer. L’Empoli avrebbe chiesto informazioni, ma è soprattutto dalla Francia che potrebbero arrivare richieste.

Infine, c’è il nodo Fabbian: l’Inter potrebbe trovare un accordo con il Bologna per eliminare la recompra a 12 milioni di euro e permettere una cessione più onerosa ai felsinei. In cambio, uno sconto per il cartellino di Zirkzee.

L’opinione di Passione Inter

Zirzkee è il pezzo pregiato del mercato di Serie A, con diverse squadre di vertice interessate al suo acquisto. L’Inter ha la necessità di mantenere l’equilibrio finanziario e, pertanto, un suo arrivo richiederà diversi sacrifici, non tutti a cuor leggero. La dirigenza farà le valutazioni opportune, ma si tratta di un’operazione molto costosa per gli standard recenti del club.