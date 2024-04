Le sfide tra Sassuolo e Inter non sono mai banali. Nei 21 incontri da quando il Sassuolo è in Serie A (stagione 2013/14) ci sono state 10 vittorie dell’Inter e 9 dei neroverdi. Ma i dati che rendono la sfida più emozionante sono un unico 0-0 in dieci anni e la media di circa 3 gol a partita. Insomma, anche se il campionato è già deciso, il match si preannuncia comunque divertente. Abbiamo quindi preparato una panoramica sullo stato delle due squadre, gli incontri passati e anche qualche consiglio per eventuali scommesse.

Importanza del match per entrambe le squadre

Con l’Inter ormai campione d’Italia dopo la bella vittoria nel derby, la partita del 5 maggio è decisamente più importante per gli emiliani. I neroverdi sono immischiati in zona retrocessione dopo anni in posizioni ben più confortevoli. Ora si giocano il tutto per tutto nelle ultime quattro gare decisamente non facili. Per l’Inter invece la partita sarà più parte della cavalcata finale verso una stagione che potrebbe portarli a superare il record di punti della squadra.

Breve panoramica sulla storia degli incontri tra Inter e Sassuolo

Come detto, negli ultimi dieci anni, Inter – Sassuolo ha quasi sempre regalato partite entusiasmanti. Vediamo gli ultimi 5 incontri.

Partita Risultato Stadio Data Competizione Inter – Sassuolo 1-2 Meazza 27/09/23 Serie A Inter – Sassuolo 4-2 Meazza 13/05/23 Sassuolo – Inter 1-2 Mapei Stadium 08/10/22 Inter – Sassuolo 0-2 Meazza 20/02/22 Sassuolo – Inter 1-2 Mapei Stadium 02/10/21

Risultati significativi

Tra i risultati più iconici ci sono sicuramente i due 7-0 per l’Inter delle stagioni 13/14 (in trasferta) e 14/15 (in casa). Indimenticabili anche gli scontri della stagione 19/20 con un Sassuolo – Inter 3-4 all’andata e l’epica rimonta da 3-1 a 3-3 degli emiliani nella gara di ritorno al Meazza.

Attuali Posizioni in Classifica

L’Inter ha già vinto la Serie A e veleggia verso un finale di stagione alla caccia di record. Il Sassuolo invece ha avuto un crollo incredibile con pochissimi punti ottenuti in tutto il girone di ritorno. Questo li ha catapultati in piena zona retrocessione e rischia seriamente di tornare in Serie B dopo 11 anni.

Punti di forza e debolezza dell’Inter

Che dire della squadra campione d’Italia con il miglior attacco e la miglior difesa del campionato? I giocatori si muovono e conoscono alla perfezione. I reparti si aiutano a vicenda ed è difficile stabilire quello più o meno forte. Il centrocampo sicuramente ha un ruolo fondamentale ma è nel gruppo che l’Inter ha la sua forza. Gli unici punti deboli che possiamo trovare al momento sono una panchina magari non troppo profonda e di qualità se comparata con i giganti europei.

Punti di forza e debolezza del Sassuolo

Contrariamente a quanto detto dell’Inter, è difficile trovare dei punti di forza per gli emiliani. Con il grave infortunio di Berardi, è toccato all’ex Pinamonti prendersi la squadra sulle spalle. Ma nonostante sia in doppia cifra con i gol, non è supportato a dovere dai compagni. Però è la difesa ad essere il vero punto debole e, al momento, è la seconda peggiore del campionato.

Possibili formazioni e tattiche

Le formazioni Inter – Sassuolo non dovrebbero darci grandi sorprese. A meno di esperimenti tattici, è facile che Inzaghi schieri il solito 3-5-2 anche in questa partita. Riguardo ai titolari, invece, non sarebbe così improbabile di vedere qualche faccia nuova e magari anche qualche esordio a partita iniziata. Questo però non significa che ci saranno grandi rivoluzioni rispetto ai soliti 11 schierati normalmente.

Il Sassuolo, invece, potrebbe proporre il 4-3-3 che ha già schierato contro le “grandi” Roma e Milan, facendole faticare non poco (in particolare il 3-3 col Milan). Difficile che Ballardini proponga il solito 4-2-3-1 sia per non sbilanciarsi troppo che per il fatto che non abbia dato grandi risultati finora (una sola vittoria nelle ultime 10 partite).

Maxime Lopez (Sassuolo) portrait during italian soccer Serie A match Hellas Verona FC vs US Sassuolo (portraits) at the Marcantonio Bentegodi stadium in Verona, Italy, August 21, 2021 – Credit: Ettore Griffoni

Pronostici sul risultato della partita

Viste le premesse, le statistiche e le valutazioni giocatori, una vittoria dell’Inter sembra il risultato più ragionevole. Anche considerando l’aver già ottenuto la vittoria in campionato, i nerazzurri vorranno continuare a far divertire i tifosi ma anche vendicare la sconfitta dell’andata. Quando si sceglie il miglior sito di scommesse sportive, si noterà che tutti i pronostici dei bookmaker per questa partita sono uguali. Andiamo ad analizzarlo con le quote.

Quote dei bookmaker per la partita

Per i principali siti scommesse in Italia, la vittoria dell’Inter è data tra l’1.40 e l’1.43. Il pareggio ha invece un’oscillazione maggiore con un massimo di 5.10 fino a un minimo di 4.33. Tutti concordano sulle scarse possibilità di vittoria del Sassuolo dandolo a un minimo di 6.00 fino al picco 7.50. Per riepilogare:

Inter: 1.40 – 1.43

Pareggio: 4.33 – 5.10

Sassuolo: 6.00 – 7.50

Consigli sulle scommesse

A meno di voler azzardare un pareggio o addirittura una vittoria del Sassuolo, per avere delle quote più consistenti bisogna guardare oltre l’1×2. Per esempio, potrebbe essere interessante giocare un over 2,5 che alcuni siti danno a 2.20. Vista la forza in attacco dell’Inter e la difesa un po’ traballante del Sassuolo, non sembra così improbabile che vengano segnati più di 2 gol. Magari anche più di 3.

Un’altra idea può essere giocare un 1° tempo/Finale con una combo pareggio/Inter data a 4. Si potrebbe però anche considerare un Sassuolo combattivo in vista per la lotta salvezza e giocare una vittoria dell’Inter con un solo gol di scarto data tra il 3.00 e il 4.00.

Come e dove guardare la partita

Se non sai dove vedere Inter Sassuolo, a parte organizzare una trasferta a Reggio Emilia dove unire del bel calcio con una cucina squisita, DAZN è il portale nel quale trovare la diretta streaming. Non è ancora stato deciso invece se la partita sarà disponibile anche su Sky.

Riassunto dei punti chiave

Come visto, Inter e Sassuolo potrebbero regalarci la solita partita pazza e piena di gol. Il Sassuolo motivato dal voler mantenere la permanenza in Serie A, l’Inter per vendicare la sconfitta al Meazza e superare il record di 97 punti. I nerazzurri sono chiaramente i favoriti nonostante la conquista del 20imo scudetto e l’aver già chiuso il campionato. Ma sicuramente il Sassuolo venderà cara la pelle. Insomma, è molto probabile che a prescindere dal risultato vedremo parecchi gol.