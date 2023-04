Sono passati ben 19 anni dall’ultimo incrocio a San Siro tra Inter e Benfica. All’epoca si trattava del ritorno degli ottavi di finale di Coppa UEFA, questa volta si tratta dei ben più importanti quarti di Champions League. Domani sera, i nerazzurri partiranno con un vantaggio importante, mentre nel 2004 al Meazza si arrivò in totale equilibrio. Questo, però, non impedì agli uomini di Zaccheroni.

Riusciranno i nerazzurri a bissare l’impresa compiuta da Recoba e compagni?

Dopo un’andata in Portogallo con zero emozioni e terminata sullo 0 a 0 (risultato per cui la maggioranza dei tifosi probabilmente firmerebbe, viste le difficoltà della squadra), il ritorno a San Siro fu ben più pirotecnico. L’Inter va subito in svantaggio per la rete di Nuno Gomes, ma reagisce subito grazie ad un Karagounis in serata magica, che semina tutta la difesa avversaria prima di servire a Martins il tap-in per il pareggio.

L’uomo della serata, come sempre quando entrava in scena la vena “Pazza” dell’Inter, non poteva però che essere Recoba. Il “chino” prima segna il 2 a 1 dal limite dell’area, con un mancino dei suoi, poi regala a Vieri l’assist per il 3 a 1. Finita qui? Nemmeno per idea, altrimenti non sarebbe l’Inter.

I portoghesi accorciano le distanze al 68 esimo, quando ancora Nuno Gomes gonfia la rete. Recoba però non ci sta, sale in cattedra e confeziona il secondo assist di giornata, regalando a Martins la doppietta personale. C’è ovviamente ancora tempo per un finale di sofferenza, con il Benfica che si rifà sotto con Tiago che sigla il 4 a 3 e prova il tutto per tutto negli ultimi scampoli di partita. Il fortino nerazzurro però resiste, regalando ai tifosi una delle partite più pirotecniche degli ultimi 20 anni.

Domani sera basterà molto meno, riusciranno i nerazzurri a regalare una serata di gioia e tranquillità ai loro tifosi?