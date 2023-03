Brozovic indispettisce l’Inter: ora non è più insostituibile

L’esperienza di Marcelo Brozovic all’Inter ci ha messo qualche anno per carburare. Dopo l’intuizione di Spalletti, nella primavera 2018, il croato è diventato via via sempre più importante per i nerazzurri, fino a conquistarsi lo status di insostituibile. Ora sembra di essere tornati indietro di almeno 5 anni.

La Gazzetta dello Sport lo sottolinea: Brozovic ha perso centralità nell’Inter ed è finito ai margini della rosa. La colpa è anche di alcuni atteggiamenti tenuti dal croato in questa stagione: oltre a certi comportamenti in campo, anche l’indolenza in allenamento è stata un fattore ampiamente negativo.

A infastidire il mondo Inter, però, sono stati due episodi specifici, entrambi legati ai recuperi dagli infortuni: prima il rientro lento in autunno, dopo il problema di settembre con la Croazia, in modo da arrivare in forma al Mondiale, giocando solo scampoli di gara in nerazzurro. Poi la scelta di farsi curare il nuovo infortunio post-Qatar, da Andreja Milutinovic, legato al Milan.

Una serie di atteggiamenti poco professionali, che hanno indispettito l’Inter e che gettano ombre sul futuro in nerazzurro del centrocampista croato. Mai come in passato, l’addio sembra ora essere una possibilità concreta.