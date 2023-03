Gds – La rosa dell’Inter crolla: 64 milioni in meno di valore

L’annata dell’Inter è stata vissuta tra alti e bassi. Le tante sconfitte in campionato hanno tirato fuori la squadra dalla lotta Scudetto e messo in discussione la qualificazione in Champions League. Un’impronta molto negativa, che si è riflettuta anche sul valore della rosa nerazzurra.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ci sono cinque giocatori dell’Inter il cui valore è crollato rispetto all’inizio della stagione: Correa, Brozovic, Dumfries, Gosens e Asllani. A fine estate, la somma dei loro cartellini restituiva una cifra di 149 milioni di euro. Allo stato attuale, quel numero è sceso a 85 milioni di euro.

Questi 64 milioni di euro in meno sono il frutto di prestazioni deludenti. Nel caso di Correa, poi, pesa anche l’operazione con la quale lo si è portato a Milano: 30 milioni di cartellino si sono rivelati spropositati rispetto alla resa del giocatore.

Sugli altri fronti, Dumfries e Brozovic hanno perso centralità in campo e sono finiti sul mercato. Diverso, invece, il caso di Gosens: il tedesco ha dato segnali di crescita e ha affermato di avere ancora voglia di riscattarsi all’Inter.

Infine, c’è Asllani: il centrocampista albanese, pagato 14 milioni di euro, è stato un colpo in prospettiva. Classe 2002, ha ancora bisogno di crescere, ma fin qui ha visto pochissimo il campo, perdendo, di fatto, un intero anno di sviluppo.