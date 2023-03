Federico Pastorello, agente di De Vrij e Acerbi, ha parlato in un’intervista al sito TuttomercatoWeb.com, nella quale si è espresso sul futuro in nerazzurro dei suoi assisti. Ma non solo, c’è stato spazio anche per un possibile indizio di mercato riguardante Roberto Pereyra dell’Udinese.

Ecco le sue parole:

DE VRIJ – “Abbiamo dei discorsi aperti, il club ha fatto presente a Stefan la sua stima offrendogli un rinnovo molto buono. È una delle opzioni, con una proposta di altre due stagioni: la proposta è soddisfacente, Stefan si è preso del tempo, dopo dieci anni di Italia ci stiamo guardando attorno per vedere se c’è la possibilità di fare un’esperienza diversa. È soddisfatto e non escludo un rinnovo a breve”.

ACERBI – “C’è un diritto di riscatto che era stato messo a fine mercato, a fine stagione ci si aggiornerà ma Francesco vuole rimanere. Sarri e la Lazio hanno preso altre strade, stanno facendo bene, non credo che Acerbi possa servire più alla Lazio e non credo che voglia tornarci. Credo si debba trovare una soluzione”.

PEREYRA – “È a scadenza di contratto, il dialogo con l’Udinese è franco e aperto. Ha fatto una scelta chiara: o c’è una chance da Champions o è a Udine da capitano, si trova bene. Il dialogo è aperto e la società ci ha dato disponibilità per rimanere. Stiamo ragionando ma non escludo che possa rinnovare a meno che non venga fuori l’interessamento di una grande piazza. È uno da Champions League, ha maturità, atteggiamento diversi, è cresciuto”.