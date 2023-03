Cds – Kessié, ora c’è il muro del Barcellona per il suo arrivo all’Inter

Il calcio è uno sport mutevole e gli scenari possono cambiare nel giro di poche settimane. È ciò che sta succedendo a Franck Kessié, obiettivo di mercato dell’Inter, che si sta riscoprendo importante al Barcellona, dopo mesi di marginalità.

Secondo il Corriere dello Sport, allora, le condizioni per l’acquisto dell’ivoriano, ora, sarebbero molto diverse. Il Barcellona non è più disposto a cedere con facilità e fa muro: Kessié non è un esubero e, pertanto, non può partire gratis o a prezzo scontato, come, invece, vorrebbero i nerazzurri.

Tramonta, dunque, l’ipotesi del prestito con parte dell’ingaggio pagata dai catalani. L’interesse dell’Inter, però, c’è ancora, con l’Inter che dovrà riformulare l’offerta. Da capire, al tempo stesso, se ci sia ancora la volontà di Kessié di lasciare il Barcellona. Su tutto ciò, poi, c’è l’ombra del caso Negreira, che potrebbe avere gravi ripercussioni sul club blaugrana.