Chi è Saint-Maximin, l’esterno d’attacco che ha stregato l’Inter

Allan Saint-Maximin è stato di recente accostato da fonti inglesi all’Inter. L’esterno in forza al Newcastle sarebbe sicuramente un’aggiunta interessante nella rosa nerazzurra, essendo molto rapido, estroso e abile nel dribbling, tutte doti che attualmente mancano. Ai nerazzurri manca tremendamente qualcuno che sappia creare superiorità numerica e in estate bisognerà certamente cercare di mettere una pezza, in attesa di capire anche quale sarà il futuro societario. Il possibile interesse per il francese però apre a qualche indizio sul futuro della panchina: si tratta infatti di un esterno puramente d’attacco, che non potrebbe mai ricoprire, per caratteristiche, il ruolo di esterno a tutta fascia. Ecco perché, un eventuale affondo per Saint-Maximin, potrebbe significare solo una cosa: addio a Inzaghi, che difficilmente (moooolto difficilmente) si discosterebbe dal suo amato 3-5-2. Ma che tipo di giocatore è il francese? Scopriamolo insieme.

Saint-Maximin si affaccia nel grande calcio con il Saint’Etienne, da sempre fucina di talenti prodigiosa per il calcio francese. Dopo qualche presenza, senza particolari acuti, viene portato in Germania dall’Hannover 96, ma anche qui gioca poco e senza lasciare particolari tracce. L’occasione arriva con il ritorno in patria, al Bastia, nella stagione 2016/2017, dove si mette in luce. L’anno dopo però è un disastro: al Monaco infatti non gioca praticamente mai, chiuso dalle tante “figurine” acquistate dal club del principato in quel periodo. Finalmente nel 2017-2018 approda al Nizza, dove può esplodere definitivamente. In due anni diventa una delle ali più spettacolari e appetibili in Europa, tanto che il Newcastle decide di portarlo in Premier League. Anche con il passaggio sotto il fondo PIF il francese rimane una colonna portante della squadra, in cui milita da ormai 4 anni.

Le grandi spese del club però potrebbero costringere la società a cedere qualche pezzo importante nella prossima finestra di mercato, a maggior ragione se vorranno fare investimenti pesanti. Questo perché il Newcastle non vuole uscire troppo dai paletti del FPF. Ma che giocatore è Saint-Maximin?

Come detto è un esterno d’attacco, un’ala destra, molto rapido e abilissimo nel dribbling. Non molto prolifico o preciso al cross, riesce a creare comunque diverse occasioni da goal grazie ai suoi spunti a ripetizione. Una versione più estrosa e offensiva di Perisic se vogliamo. Un profilo che, in un campionato come la Serie A, potrebbe fare grandi cose, ma, va detto, non certo un goleador. Al Nizza in 74 presenze ha messo a segno 11 goal e 14 assist, mentre al Newcastle in 119 partite ha un bottino di 13 reti e 21 assist. Nella sua stagione migliore da punto di vista realizzativo, in Francia, ha siglato 6 reti.

I NUMERI IN STAGIONE:

PRESENZE: 26

MINUTI: 1254

GOAL: 1

ASSIST: 5

CARTELLINI: 2 (GIALLI)

DRIBBLING RIUSCITI: 2,2 A PARTITA (60%)

TIRI A PARTITA: 1,3

TIRI IN PORTA A PARTITA: 0,6

FALLI SUBITI A PARTITA: 0,7

PASSAGGI CHIAVE A PARTITA: 1,3

PRECISIONE PASSAGGI: 74%

PRECISIONE CROSS: 18%