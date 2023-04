Daily Mail – Inter interessata all’acquisto di Saint-Maximin

Con buona probabilità, l’Inter sarà attesa da un’estate di grandi cambiamenti e i nerazzurri si stanno già muovendo per individuare gli obiettivi giusti per il prossimo mercato. Tra questi sembra esserci anche Allan Saint-Maximin, esterno del Newcastle.

Lo riporta il Daily Mail, che parla di un Inter molto interessata al giocatore per la prossima finestra estiva. L’ala francese avrebbe impressionato gli osservatori nerazzurri, presenti al St James’ Park, per la partita vinta 2-0 contro il Manchester United, lo scorso 4 aprile.

Sempre secondo il giornale inglese, l’allenatore dei Magpies, Eddie Howe, non ritiene Saint-Maximin un giocatore imprescindibile, preferendo profili in grado di garantire maggiore intensità in allenamento. La cessione dell’esterno, inoltre, potrebbe essere un fattore importante per gli inglesi, che devono tenere conto del Fair Play Finanziario.

A gennaio, Saint-Maximin era stato accostato anche a Milan e Siviglia, intenzionate a prenderlo in prestito.