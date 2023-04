Ormai è evidente: Milano e l’Inter provocano un incontenibile senso di nostalgia. Dopo il ritorno di Lukaku la scorsa estate, nella prossima potrebbe concretizzarsene un altro abbastanza clamoroso. Si tratta di Ivan Perisic, il cui futuro al Tottenham sembra essere abbastanza incerto.

Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport, che sottolinea come, nelle ultime settimane, ci sia stata una forte spinta del croato per un possibile ritorno in nerazzurro. I rapporti ci sono ancora e, d’altronde, un suo ritorno potrebbe anche conciliarsi con le esigenze di mercato dell’Inter.

Perisic, allora, rappresenterebbe una possibile operazione, l’usato sicuro che tornerebbe all’Inter per riprendersi il posto, a discapito di Robin Gosens. Il tedesco, d’altra parte, è molto apprezzato in Bundesliga, come già emerso a gennaio. Di certo, l’Inter ha sempre bisogno di incassare e, dunque, sarebbe pronta ad ascoltare eventuali offerte.