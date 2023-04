Ts – Il campo alza il valore dell’Inter: interessati anche fondi USA

L’Inter ha un futuro societario tutto da scrivere e, in questi ultimi giorni, la vicenda sembra essersi animata improvvisamente. In particolare, hanno prese piede i nomi di Investcorp e Andrea Radrizzani, proprietario del Leeds, come possibili acquirenti del club guidato da Steven Zhang.

Tuttavia, a complicare i giochi potrebbe essere la richiesta da 1.2 miliardi di euro del presidente nerazzurro. Secondo Tuttosport, però, questa cifra potrebbe assumere una fisionomia diverso in caso di arrivo in semifinale di Champions League. In pratica, i risultati sportivi potrebbero giustificare il valore di mercato del club.

Sempre il giornale torinese, poi, rilancia la notizia di un possibile acquirente in arrivo dagli Stati Uniti. Difatti, ci sarebbero alcuni fondi finanziari americani al lavoro sul dossier dell’Inter per capire la fattibilità dell’operazione.