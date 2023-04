L’Inter sarà protagonista di un mercato estivo molto attivo, la cui priorità, in ogni caso, sarà la vendita per ricavare introiti utili al benessere economico del club. Ecco perché il viaggio di Ausilio a Bacellona potrebbe essere stata l’occasione giusta per parlare di due possibili cessioni: Dumfries e Onana.

Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport, che sottolinea come l’esterno olandese sia un profilo potenzialmente molto gradito ai blaugrana, alla ricerca di un rinforzo da innestare sulla corsia laterale di destra.

Diverso il caso di Onana. Il Barcellona ha bisogno di vendere e, per questo motivo, potrebbe sacrificare Ter Stegen. In quel caso, allora, i catalani potrebbero riportare a casa il portiere nerazzurro, perfettamente adatto per caratteristiche al gioco di Xavi.