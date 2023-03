Aprile sarà un mese infuocato, sotto tutti i punti di vista. Sia lato campo, con addirittura 9 partite da giocare, che extra-campo, con diversi rinnovi da dover discutere. Bastoni infatti non è l’unico giocatore con cui si sta trattando un prolungamento: anzi, per quanto la sua importanza nella rosa dell’Inter sia di livello cruciale, il suo contratto scade nel 2024, mentre ci sono diversi giocatori in scadenza a fine giugno.

PORTIERI – Il primo della lista è Samir Handanovic. Il portiere sloveno, partito titolare e ora riserva di Onana, non è intenzionato a smettere. Ma, secondo La Gazzetta dello Sport, dopo 11 anni con la maglia nerazzurra potrebbe arrivare l’addio: l’Inter dovrebbe offrirgli un prolungamento annuale per una cifra intorno alla metà dei 2,5 milioni percepiti attualmente, ma non è detto che il capitano accetti l’offerta e un altro anno da secondo. Molto dipenderà anche dai risultati di squadra: la sua permanenza, comunque, è tutt’altro che scontata.

C’è poi il quarantenne Alex Cordaz, che dovrebbe restare per un altro anno nelle vesti di terzo portiere. Il suo ruolo all’interno dello spogliatoio non è banale e, anzi, viene visto come un collante fondamentale tra i vari calciatori. La trattativa dovrebbe andare in porto piuttosto agilmente.

D’AMBRO – Per quanto riguarda Danilo D’Ambrosio, la società è piuttosto combattuta. Sempre in base a quanto scrive la rosea, da una parte è evidente che con l’avanzare dell’età abbia perso qualcosa fisicamente e a livello di rendimento generale, come è normale che sia, ma dall’altra ci sono il peso non indifferente nello spogliatoio e ancora qualche prestazione notevole, vedi ad esempio l’ingresso nella gara di ritorno con il Porto. Probabilmente questi ultimi mesi di stagione saranno decisivi nella scelta finale.

GLI ALTRI – E non è finita qui. Ci sono anche De Vrij, il cui rinnovo sembra ormai cosa fatta, Dzeko, con il quale si sta ancora trattando ma anche qui si va verso un prolungamento dell’accordo, e infine Gagliardini e Dalbert, destinati ad andarsene a parametro zero.

Per l’Inter è in arrivo un mese decisivo, sia sul rettangolo da gioco che sul campo rinnovi.