Gds – Bastoni-Inter: c’è distanza sul rinnovo, ma è colmabile

L’Inter non vuole perdere tempo con il rinnovo di contratto di Alessandro Bastoni. Il timore di uno Skriniar-bis, ha spinto i nerazzurri ad accelerare i tempi della trattativa con il difensore italiano, in scadenza nel 2024.

Come noto e confermato oggi da La Gazzetta dello Sport, l’incontro tra le parti è avvenuto ieri e, per la prima volta, si è parlato anche di cifre. Bastoni, infatti, vuole sì rimanere all’Inter, ma vuole anche che il suo ruolo fondamentale nella rosa gli venga riconosciuto a livello contrattuale.

I nerazzurri avrebbero messo sul piatto un’offerta da 4.5 milioni di euro di base fissa, alla quale vanno aggiunti i bonus. Il giocatore, invece, vorrebbe almeno 5.5 milioni di euro, fino ad arrivare a sfiorare i 6 con i bonus. Una distanza di circa un milione, che però sembra colmabile. Anche sulla durata c’è da trovare un accordo, in bilico tra 2027 e 2028.

Un altro nodo, come riferisce sempre la Rosea, è la data di partenza del nuovo contratto. Una questione già discussa con il giocatore, con l’Inter che vorrebbe far partire l’adeguamento economico nel luglio del 2024, per non appesantire troppo il monte ingaggi. Se in passato il rifiuto era stato categorico, ieri c’è stata un’apertura da parte di Bastoni e il suo agente, Tullio Tinti.