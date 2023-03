Merih Demiral è il primo obiettivo di calciomercato per rinforzare la difesa dell’Inter. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra considererebbe il turco come il profilo ideale per sostituire Milan Skriniar, prossimo sposo del Paris Saint-Germain. L’altro nome prioritario in lizza è quello di Oumar Solet, classe 2000 del Salisburgo, che appare però in secondo piano.

In particolare, sono tre i fattori che avrebbero convinto l’Inter.

Aspetto tecnico-tattico

Demiral , per caratteristiche, vanta somiglianze con Skriniar in termini di forza fisica, aggressività e personalità. Andrà però ricalibrato nello schema, poiché nell’Atalanta, quando scende in campo, lo fa principalmente da centrale (e non da braccetto) della difesa a 3.

, per caratteristiche, vanta somiglianze con in termini di forza fisica, aggressività e personalità. Andrà però ricalibrato nello schema, poiché nell’Atalanta, quando scende in campo, lo fa principalmente da centrale (e non da braccetto) della difesa a 3. Aspetto caratteriale

“Non preoccupa – scrive La Gazzetta – quel che di poco buono si dice di lui dal punto di vista caratteriale”. Il turco viene visto come un calciatore affidabile anche da quel punto di vista.

“Non preoccupa – scrive La Gazzetta – quel che di poco buono si dice di lui dal punto di vista caratteriale”. Il turco viene visto come un calciatore affidabile anche da quel punto di vista. Prezzo

Già durante lo scorso mercato invernale Inter ed Atalanta si erano parlate per trattare il trasferimento di Demiral. 20 milioni di euro era stata la cifra concordata da entrambe le parti, che poi si incagliarono sulla formula del prestito (l’Inter voleva il diritto di riscatto, l’Atalanta chiedeva l’obbligo). In estate, quindi, si ripartirà da queste – buone – basi già gettate qualche settimana fa.

Qui sotto, intanto, trovate l’analisi approfondita del profilo di Demiral che avevamo pubblicato qualche settimana fa sul nostro canale YouTube.