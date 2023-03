Il Camerun ha bisogno di Onana: il suo sostituto è un disatro

Sono passati solo alcuni mesi da quando Onana venne escluso dal ritiro Mondiale del Camerun. Una rottura che sembrò definitiva, tanto che il portiere dell’Inter diede l’addio alla Nazionale. Oggi, però, lo scenario è mutato e i tifosi camerunensi sembrano volere un suo ritorno.

Lo scorso 29 novembre, Onana fu escluso dalla rosa del Camerun dal ct, Rigobert Song, per motivi disciplinari. Si scoprì poi anche il coinvolgimento di Samuel Eto’o, presidente della federazione, nella scelta. La situazione precipitò in maniera irrecuperabile, fino all’abbandono definitivo del portiere, molto deluso dal trattamento ricevuto.

L’avventura del Camerun non migliorò senza Onana: la vittoria sul Brasile fu inutile e i Leoni indomabili non riuscirono a superare il proprio girone. Nonostante la delusione, Song è comunque rimasto commissario tecnico, alla guida della nazionale per le qualificazioni alla Coppa d’Africa.

Le doppia sfida con la Namibia, però, è stata un disastro: un pareggio (1-1) e una sconfitta (2-1), che rischiano di complicare il percorso di qualificazione. Sul banco degli imputati è finito proprio il sostituto di Onana: Devis Epassy, estremo difensore della dell’Abha, squadra araba. Il portiere, infatti, ha responsabilità su tutti e 3 i gol subiti dalla sua squadra.

Un capolavoro al contrario che, secondo quanto riporta da La Gazzetta dello Sport, ha portato subito i tifosi camerunensi a invocare il nome di Onana. Sempre secondo la Rosea, lo stesso Song avrebbe aperto le porte a un suo possibile ritorno (forse spaventato dal rischio di non qualificarsi).

Cosa risponderà Onana? Tornerà sui suoi passi e accetterà di difendere nuovamente i pali della sua nazionale? Difficile rispondere con certezza, ma di sicuro il Camerun ha capito l’importanza dell’attuale estremo difensore dell’Inter, evidentemente troppo sottovalutata negli scorsi mesi.