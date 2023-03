Caos Porto-Inter, via al rimborso dei biglietti

A poco più di due settimane di distanza dalla notte di Porto-Inter arriva una prima buona notizia per alcuni dei centinaia di tifosi nerazzurri rimasti bloccati all’esterno dell’Estadio Do Dragao. Diversi sostenitori interisti a cui è stato reso impossibile accedere allo stadio dalle autorità locali e dagli incaricati del Porto, infatti, hanno comunicato a Passione Inter di aver ricevuto nella giornata di oggi un rimborso corrispondente alla cifra spesa per l’acquisto del biglietto per la gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Tutti i tifosi che ci confermano di aver ricevuto il rimborso, sottolineano che nei giorni immediatamente successivi alla partita si erano attivati contattando innanzitutto il Porto via email, quindi l’UEFA (che ha rimpallato ogni responsabilità al club portoghese) e infine l’associazione Football Fans Europe, dalla quale però non si hanno ancora riscontri di iniziative intraprese dopo un primo sondaggio inoltrato ai tifosi.

La vicenda, piuttosto grave e potenzialmente pericolosa, ci era stata raccontata in diretta da Porto dal tifoso Riccardo, a cui poi si era unito Francesco che ha aggiunto ulteriori dettagli sulla serata.