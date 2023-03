Che la situazione Bastoni sia delicata è fuori discussione: si rischierebbe di fare come il Milan delle ultime stagioni che a poco a poco ha perso tutti i giocatori migliori a parametro zero. Tuttavia probabilmente non è nemmeno nera come la si vuole dipingere. Per il semplice fatto che probabilmente quella nerazzurra, come in tutte le trattative, è stata una prima offerta al ribasso. Ovvio che si cerchi sempre di risparmiare qualcosa in fase di rinnovo, specie se si sa che gli incontri per risolvere saranno diversi.

Francamente è impensabile che, dopo la scottatura subita con Skriniar, l’Inter si lasci scappare anche Bastoni in maniera analoga pur avendo la possibilità di blindarlo. Così come è impensabile che si fermi a 4 milioni di offerta, quando per Skriniar si sarebbe arrivati ben oltre i 6: per blindare Bastoni basterebbe addirittura meno.

Difficile quindi immaginare che la società non voglia fare uno sforzo per trattenere il proprio miglior difensore, peraltro ancora molto giovane e con caratteristiche uniche. La sensazione è che la quadra si troverà comunque prima dell’inizio del mercato, ma certamente non si potrà abbassare la guardia: perdere Bastoni sarebbe imperdonabile. Specie dopo aver appena prolungato a cifre “folli” un difensore come De Vrij. Gli errori sono fatti per imparare, non per essere ripetuti.