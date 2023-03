Buone notizie dall’infermeria: Skriniar sta meglio e vede il recupero

Buone notizie per l’Inter in vista del tour de force che attende la squadra ad aprile. I nerazzurri infatti il prossimo mese, considerando anche semifinali di Coppa Italia e quarti di Champions League, dovranno sostenere nove impegni in 30 giorni. Tanti, troppi, per permettersi il lusso di avere degli infortunati e non fare turnover. In tal senso l’unico giocatore che preoccupava davvero era Skriniar, tormentato da settimane dal mal di schiena. Stando alle ultime però pare che lo slovacco sia in netto miglioramento.

Come riportato da Corriere dello Sport, il difensore sta decisamente meglio. Sta continuando a lavorare a parte, seguendo il programma di recupero. Il dolore sta svanendo piano piano e a giorni potrebbe tornare finalmente a lavorare sul campo. Un’ottima notizia per Inzaghi, che ha assolutamente bisogno della squadra migliore, soprattutto per la doppia sfida con il Benfica. Nessuna speranza di vederlo tra i convocati per la ripresa del campionato del primo aprile contro la Fiorentina, possibile invece che il 4, per l’andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus, possa almeno accomodarsi in panchina. La data cerchiata in rosso è ovviamente il doppio impegno contro i portoghesi.