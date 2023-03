Tutto pronto per lo sprint finale. Si avvicina l’ultimo scorcio di stagione, con l‘Inter attesa da un aprile di fuoco: 9 partite in un mese. Ci sarà quindi bisogno di tutti, soprattutto delle pedine fondamentali della squadra.

Due di queste sono Bastoni e Dimarco, vicini al rientro dopo i problemini muscolari accusati prima della sosta. Lo stesso vale per Gosens, giocatore non fondamentale ma comunque importante nello scacchiere di Inzaghi. Tutti e tre sono sulla via del recupero e, secondo quanto riporta Sky Sport, dovrebbero essere a disposizione sabato con la Fiorentina, gara importante nella corsa per un piazzamento Champions.

Più complicata invece la situazione di Skriniar. Lo slovacco continua ad essere vittima di un dolore alla schiena e quindi appare molto più difficile recuperarlo nel breve periodo. Ad ogni modo, però, lo staff nerazzurro monitorerà le sue condizioni di giorno in giorno per vedere come evolve il tutto.

Infine, oggi è previsto il rientro di alcuni nazionali: gli italiani Darmian e Acerbi e Dzeko.