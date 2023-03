Inter-Fiorentina, sarà Maresca l’arbitro della gara: i precedenti

Dopo la sosta per le nazionali, torna in campo l’Inter. A San Siro, i nerazzurri affronteranno la Fiorentina nella 28a giornata di Serie A, in una gara fondamentale per la lotta a un piazzamento per la prossima Champions League. Gli uomini di Inzaghi dovranno vendicare la brutta sconfitta patita contro la Juventus.

A dirigere la gara sarà Fabio Maresca, arbitro della sezione di Napoli.

I precedenti con il direttore di gara campano sono abbastanza positivi, sebbene la sua figura sia ricordata con malessere dagli interisti, legata al famoso diverbio con Conte, in un Udinese-Inter di orami due anni fa. In ogni caso, con Maresca l’Inter ha ottenuto 8 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

L’ultima gara dell’Inter arbitrata dal fischietto di Napoli è quella dello scorso 13 febbraio contro la Sampdoria: un deludente 0-0, con in mezzo lo scontro verbale tra Lukaku e Barella.

Sabato, al fianco di Maresca ci saranno gli assistenti Colarossi e Capaldo, mentre il quarto uomo sarà Cosso. Al VAR, invece, ci sarà Marini, con Di Bello nel ruolo di AVAR.