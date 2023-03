Un clamoroso ritorno di Antonio Conte. Ma non stiamo parlando dell’Inter. Si tratterebbe infatti di una nuova avventura del tecnico salentino sulla panchina… dell’Italia.

ADDIO MANCINI? – Ne parla SportMediaset, che – riprendendo un’indiscrezione di qualche giorno fa di Repubblica – sottolinea come i rapporti tra l’attuale ct Mancini e la Federazione non siano più idilliaci. Anzi: il rapporto sarebbe destinato a giungere al capolinea dopo le Final Four di Nations League di metà giugno. Il corteggiamento del Psg avrebbe fatto il resto. Le avances del club parigino avrebbero messo ulteriormente in discussione la volontà del Mancio di restare alla guida degli azzurri: la voglia di allenare un top team come quello francese avrebbe superato la voglia di giocarsi il mondiale del 2026, anno della scadenza naturale del suo contratto.

UN PROGETTO LASCIATO A METÀ – E allora, se si verificasse questo scenario, la panchina dell’Italia resterebbe vacante. E lo stesso Conte sarebbe pronto e voglioso di prendersi quel posto. Secondo SportMediaset, le probabilità che l’ex tecnico del Tottenham torni ad allenare gli azzurri sono molto più alte rispetto ad una nuova avventura con un club italiano. A far leva su questa scelta sarebbe il desiderio di terminare quel lavoro lasciato incompiuto nella sua prima esperienza da commissario tecnico. L’eliminazione – con tanto di lacrime – ai quarti di Euro 2016 ha lasciato il segno in Antonio. Anche per quanto riguarda l’aspetto economico, il salentino sarebbe disposto a rinunciare a una buona fetta del suo stipendio.

Al momento Conte resta disoccupato, ma con gli occhi di diverse squadre addosso. Per vedere se si materializzerà un suo clamoroso ritorno, in Nazionale o magari all’Inter, non resta che attendere.