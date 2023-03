Due assist per provare a ripartire. Denzel Dumfries, nel 3-0 contro la più che modesta Gibilterra, ha contribuito alla vittoria con due assist per le reti che hanno indirizzato il match in favore degli Orange. L’Inter spera che il suo esterno possa ritrovarsi, soprattutto in ottica… mercato.

SVALUTAZIONE – C’è poco da girarci intorno. Con le prestazioni da incubo in questo 2023, come scrive il Corriere dello Sport, la sua valutazione si è praticamente dimezzata: dagli oltre 50 milioni richiesti dalla dirigenza in estate per cederlo, ora probabilmente ne bastano 25. E non solo: il periodo dell’olandese non è passato inosservato nemmeno agli occhi delle sue pretendenti, Chelsea e Manchester United su tutte. I Blues, non a caso, in quel ruolo si sono già accaparrati Malo Gusto dal Lione, che arriverà a Londra in estate. Non è scontato che queste due big di Premier vogliano puntare ancora su di lui. Nel frattempo, Dumfries ha anche cambiato procura: non più Rafaela Pimenta, “l’erede di Raiola”, ora si è affidato all’agenzia Wasserman Group. E, secondo quanto riporta il giornalista Fabrizio Romano, questa scelta andrebbe letta come la volontà dell’esterno ex Psv di essere ceduto nella prossima sessione di mercato.

Adesso Inzaghi, ma anche Marotta e Ausilio, dopo il doppio assist in Nazionale si augurano che Denzel si sia sbloccato e possa finalmente tornare quello della passata stagione. Per contare su un rinforzo importante sulla fascia destra e per riavere un tesoro pronto ad essere venduto, all’occorrenza, in estate.