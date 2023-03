Volere è potere, dice un noto proverbio. Andrè Onana si augura che questo celebre detto possa diventare realtà dopo aver parlato a SportMediaset. Il portiere camerunese – che tra l’altro prossimamente potrebbe tornare ad essere convocato dalla sua Nazionale dopo la rottura avvenuta nei mondiali in Qatar – non si nasconde e mostra tutta la sua ambizione in vista del finale di stagione infuocato che attende i nerazzurri.

Ecco quanto dichiarato nell’intervista.

APRILE INFERNALE – “Bisogna giocare sempre senza paura. Se c’è la paura, è meglio non scendere in campo. Ci aspetta un mese difficile, ma ci alleniamo tutti i giorni per giocare partite come quelle contro la Juve e il Benfica. Bisogna allenarsi bene e sono convinto che se lavoreremo bene, sarà un mese ricco di soddisfazioni”.

CLEAN SHEET CON IL PORTO – “Significa che la difesa sta facendo molto bene il suo lavoro. Tu puoi anche parare tanto, ma se non passi il turno allora tutto questo non ha alcun valore. Il clean sheet è un lavoro collettivo: dal mister all’attaccante a tutti quelli che stanno in panchina. Siamo tutti qui a difendere l’Inter, e per me è un onore essere il portiere di questo club”.

AMBIZIONI IMPORTANTI – “Ci meritiamo più rispetto in Europa perché abbiamo mandato il Barcellona in Europa League ed eravamo in un girone complicato. Abbiamo dimostrato che siamo una squadra forte. Non importa quello che succederà col Benfica, anche se noi noi andremo a giocare lì per vincere. Voglio vincere tutto”.