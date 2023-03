Stefan De Vrij ha accettato di rinnovare il suo contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2025. Marotta ha proposto al centrale olandese un biennale alle stesse cifre che guadagna attualmente, ovvero circa 4 milioni di euro netti a stagione, e De Vrij ha accettato. La firma del contratto è prevista a breve. Questa è la seconda conferma importante per l’Inter, dopo quella di Calhanoglu, mentre la trattativa per il rinnovo di Bastoni si presenta come la più complicata.

De Vrij avrebbe potuto firmare per qualsiasi squadra già a partire da gennaio, in quanto il suo contratto sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno.

La scorsa estate, l’Inter aveva cominciato a discutere il rinnovo del contratto con il vecchio agente di De Vrij, Rafaela Pimenta, che ha sostituito Mino Raiola. Recentemente, De Vrij ha anche esplorato alcune opzioni all’estero, incluso il trasferimento in Premier League, tramite il nuovo agente Federico Pastorello. Tuttavia, De Vrij ha scelto di rimanere all’Inter, dov’è considerato un elemento importante dello spogliatoio, nonostante abbia giocato meno in questa stagione rispetto al passato.

Per quanto riguarda il rinnovo di Alessandro Bastoni, il suo contratto scade nel giugno 2024 e attualmente c’è una differenza tra domanda e offerta. Tuttavia, l’Inter è fiduciosa che la trattativa si concluderà positivamente, come è successo per Calhanoglu e De Vrij, per i quali mancano solo le firme e l’ufficialità.