Rinnovo Calhanoglu, c’è l’accordo con l’Inter: manca solo la firma

Per l'ufficialità manca solo la firma del giocatore , che non può essere assolutamente in discussione. Calhanoglu è sempre più calato nel mondo Inter e il suo ruolo nella squadra assume maggiore centralità con il passare delle partite.

Riuscire a blindare in tempi brevi Calhanoglu sarebbe una grande vittoria per la dirigenza nerazzurra. Memori di quanto accaduto con Skriniar, i vertici interisti hanno lavorato con celerità per raggiungere quanto prima un accordo. D'altronde, il contratto del centrocampista turco è in scadenza nel 2024.